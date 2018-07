Igal ajal on oma lugu

Üks Kumu tänavuse suurepärase programmi mõttematkadele virgutavaid väljapanekuid on näitus «Ajalugu pildis – pilt ajaloos» ja sellega kaasnev samanimeline raamat – kokku moodustavad need põhjaliku uurimuse kunstiteose rollist ajaloomälu kujunemisel ja ümberkujundamisel. Näituse kuraatorid Linda Kaljundi ja Tiina-Mall Kreem on ühtlasi ka samanimelise põhjaliku publikatsiooni autorid.