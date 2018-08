Matsalu Loodusfilmide Festival ja National Geographic Eesti annavad esmakordselt välja auhinna parimale noorele filmitegijale

Silvia Lotman ütles, et tänavu on plaan innustada rohkem ka noori filmihuvilisi ning koostöö ühe osana antakse esmakordselt välja eriauhind parimale noorele Eesti filmitegijale. «Ma olen rahul, et festival leidis endale mõttekaaslase niivõrd tuntud ajakirja näol ning ma loodan, et meie koostöö ei jää ühekordseks,» lausus Lotman. «National Geographic usub, et teadus, uurimistöö ja lugude jutustamine suudavad maailma muuta ning Matsalu Loodusfilmide Festival ongi üks meie oma looduse lugude jutustamine. Me oleme kindlad, et pärast iga festivali on maailm saanud natuke paremaks!»