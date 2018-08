Lugedes Eesti Päevalehe toodetud tohutu hulga artiklite ja nupukeste kommentaare, on selge, et enamik neist arvajatest pole lavastust näinudki. Neid huvitab ikka seesama küsimus: kas siis Päts oli süüdi või mitte? Paljusid ei huvita isegi see küsimus, sest neil on alati olnud ja on ka nüüd kindel vastus olemas, praegu annab meedia lihtsalt võimaluse meelt avaldada.