Moonland Festivali artistid esinevad klubis HALL

Kahepäevane pidu toob Eestisse maailmakuulsad nimed nagu DVS1, Octo Octa (USA), Boys Noize, Dana Ruh (DE) jpt.

Ürituse The Dark Side of the Moon idee sündis Moonland Festivalist, mis oleks pidanud toimuma sel nädalavahetusel.

HALLi eestvedajate sõnul ei tahetud Moonlandi panustatut energiat niisama raisku lasta ning nii otsustatigi oma pidu korraldada. «Off-festival ei ole klassikaline formaat. See on liikumine, mis on kõrval põhivoolust ning kasu teenimise asemel kannab endas olulist sõnumit. Me tahame korraldada peo valikuvabaduse austuseks ning selle nimel, et Eesti maine ei kannataks. HALL pidi Moonland Festivalil osalema oma lavaga, mille eesmärk oleks olnud eesti tipp techno-artistide tutvustamine laiemale publikule. Seda, mida me planeerisime teha Moonland Festivalil, teeme nüüd HALLis,» seisab peo korraldajate selgituses.

The Dark Side of the Moon ühendab peoseeriad ISOLA ja MÜRK, kuhu lisanduvad veel lavad Moonlandil esinema pidanud välisartistidega. Melomaanidel ja tantsijatel on võimalik osa saada muusikast ka HALLi õuealal Suvila. Eesti artistidest astuvad üles Artur Lääts, Katja Adrikova, Mava, Tanel Mütt jpt.

The Dark Side of the Moon on Moonland Festivali pileti ostnutele tasuta. Moonland Festivali pileti ostnutele makstakse raha täies mahus tagasi. Selleks tuleb saata oma nimi ja pileti number aadressil ulla@moonland.ee.