Hiinlaste ja ungarlaste ooperidessant Saaremaale

Alates möödunud sajandi lõpust, täpsemalt aastast 1999, mil hakkasid eraalgatusel toimuma kuni 2006. aastani hinges püsinud Kuressaare Ooperipäevad, ning iseäranis aastast 2008, kust alates on Eesti Kontsert korraldanud igal suvel Saaremaa Ooperipäevi, on ooper – see kunstidest kulukaim ja pompoosseim – saanud üha enam osaks Eesti suurima saare ning tema pealinna lokaalsest identiteedist. Mis on omamoodi võluvalt absurdne, sest väljaspool festivali loetud õhtuid on Saaremaal aasta ülejäänud umbes 360 päeva jooksul ooperiga sama vähe pistmist kui Kihnul, Ruhnul või Abrukal.