Suures plaanis on «Suvi» keskendunud Viktor Tsoi, Mihhail Naumenko ja Naumenko naise Natalja suhtele.

«Tsoi on surnud!» teatas Dima, kes ühines ühel vihmasel päeval meie Osseetias baseerunud arheoloogiaekspeditsiooniga. See uudis oli ka tema jaoks veel üpris värske ning et ansambli Kino liider Viktor Tsoi oli olnud tema isiklik tuttav, siis oli ta omadega üpris segi. Segaduses olin ka mina, kui tõusin mugavalt kinotoolilt pärast filmi «Suvi» («Leto») lõppu.