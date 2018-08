Intsikurmu Festival pühendab muusika Eesti Vabariigi juubelile

„Kuna EV100 tähistamisel on fookuses lapsed ja noored, siis on tänavusel Intsikurmul pandud erilist rõhku lasteprogrammile Lastekurmu. Väiksemaid juubelisuve nautlejaid ootavad töötoad, metsajooga, ühine toiduvalmistamine ja palju muud põnevat,“ selgitas Riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe.

Juubeliaastal on festivali välismaised esinejad Kiasmos, Big Freedia, Ghostpoet, Conner Youngblood, Antoha MC, Suff Daddy & The Lunchbirds ja Clap Your Hands Say Yeah. Kodumaistest muusikutest astuvad üles jazzitalent Kadri Voorand koos kitarrist Andre Maakeriga, Rasmus Rändvee, Maarja Nuut & HH, armastatud laulja ja laulukirjutaja Mari Jürjens, Meisterjaan, reket ning paljud teised.