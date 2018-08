Kinodes linastub tõestisündinud lool põhinev sõjadraama «Kapten»

Filmi kirjelduses seisab: «Kaks nädalat on jäänud II maailmasõja lõpuni. Reamees Willi Herold (Max Hubacher) põgeneb elu eest. Pole lootustki, et ta saaks taasühineda oma jalaväerühmaga – nüüd on iga mees enda eest. Vaid mõned hetked enne teede ristumist Saksa ohvitser Junkeriga (Alexander Fehling) leiab Herold peidupaiga, kus end varjates püsib ta elus veel ühe päeva. Ühtäkki leiab ta tee äärest mahajäetud auto. Autos on kohver kapteni mantli, vormi ja kingadega. Külmast kange Herold proovib vormi selga ning enne kui arugi saab, tuleb tal kehastuda kapteniks ning jagada käske, et päästa oma elu.»