Draakoni galeriis avatakse Mare Mikofi isiknäitus

«Muutsin oma näituse (esialgu pakutud) teemat. Põhjuseks oli vahepeal Tartusse püstitatud monumendiga tekkinud uued, mulle tähtsad mõtted ja probleemid, mis selles linnaformaadis jäid kahjuks realiseerimata. Kuid skulptuuri seisukohalt on need siiski üliolulised. Näitus figuuriga on Johann Voldemar Jannseni monumendi edasiarendus, aga hoopis vabama lähenemisega. Kinni on peetud küll faktist, et 1853. aastal oli J.V.Jannsen kolmekümne nelja aastane. Lisasin figuurile silmatorkava aluse, et uus-brutaalsuse abil siduda ajaloolist kaasajaga,» selgitas kunstnik.