Naised Köögis alustasid suvetuuri

Naised Köögis põimivad kokku vanu ja uusi laule, kaasajastades rahvalaule ja lauldes kaasaegseid laule rahvalikumaks. Mõte siin aegruumis on pidevalt muutuv ja tunded on teadagi igavesti heitlikud, kuid jõudu annavad siin elus hetked, kui suudad aja korraks seisma panna ja sõpradega koos õlg õla kõrval lausuda: «Üks kõigi, kõik ühe eest!»

Viljandist alguse saanud ansambel Naised Köögis armastab köögilaua taga kokku saada, maailma asju arutada ja uusi laule teha. Laulud, mida iseloomustab peenetundeline huumor, kompromissitu absurditaju ja rahvalikult aus elutunnetus, valmivad enamasti ühisloominguna. Kord on vastuvaatav tõde valus, kord naljakas, kord meelitav, kord ehmatav, kord rõõmustav, kord piinlik, aga just see laulu kaudu tõe poole püüdlemine hoiab neid juba mitmendat aastat koos ja innustab taas köögilaua tagant lavalaudadele astuma.