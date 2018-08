Ivo Felt: on nuttu ja naeru ja kõike, mis sinna vahele mahub

Nagu ikka, ei saa filmi ja raamatu vahele tõmmata võrdusmärki, sest ilmsesti läheks 500 lehekülje filmile jäädvustamiseks vaja rohkem, kui kaks ja pool tundi seda võimaldab. Filmi täpne pikkus selgub montaažilaua taga, kuid see on vähemalt 150 minutit. Ilmselgelt ei mahu filmi nii palju kihistusi, kui on raamatus, märgib produtsent Ivo Felt, kuid nad teevad filmi mõttega, et sellega suudaks end seostada ka inimene, kes ei tea Tammsaarest midagi, veel vähem «Tõest ja õigusest».