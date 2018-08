«Rahvusteater ei tohi olla rahvusmuuseum!»

Alustuseks peab olema õnne, et tekiks üldse võimalus mõnda truppi juhtida, kuigi see ei tähenda veel, et sellest tingimata midagi head välja tuleb. (Naerab.) On raamatuid, mis õpetavad saama koreograafiks või pedagoogiks, aga kunstilise juhi ametiks valmistumise kohta pole mingit kirjandust. Sellest tundsin puudust. Kunstilise juhi rollis on nii palju aspekte lisaks lihtsalt ülemuseks olemisele: tuleb orienteeruda psühholoogias, olla empaatiline, tunda majandust, peavad olema selged visioonid ja julgus ning võime otsuseid vastu võtta. See on vist kõige hullem, kui kunstiline juht ei suuda otsustada. Parem juba võtta vastu n-ö vale otsus kui otsustamata jätta.