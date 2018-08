Brno balleti mustvalge menutükk

Loo autoril oli võimalus oma silmaga näha lavastust «Black and White» 14. juunil Slovakkias Piešťanys. Tegu on 2012. aastal loodud omapärase ja mõtlemisainet pakkuva tantsulavastusega, mida on menukalt esitatud mitmel pool maailmas ja mida lavastaja ise hindab oma seni edukaimaks balletiks.