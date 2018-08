Europa Cantat tõi Eestisse rekordarvu osalejaid

«Minu jaoks olid festivali tipphetked osavõtjate positiivne vastukaja nii tänaval kui kontserdisaalis, kus avaldati tänu, et oleme korraldanud toreda festivali, kus kõik sujub. Meie väikese kontori töö on arusaamatult suur. Veel täna suudavad kõik naeratada – järelikult on saadud külalistelt palju jõudu,» märkis festivali kunstiline juht, Eesti Kooriühingu esimees Raul Talmar. «Et kõik need tuhanded Tallinnasse ära mahtusid, on suur rõõm. Lauluväljakul toimunud kontserdi puhul oli aga nii südamlik kuulda, kuidas eesti keelt mõistmata, suutsid lauljad meie jaoks oluliste lugude sisu tajuda ja edasi anda. Küllap on selle koha energia see, mis seda võimaldas.»