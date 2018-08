Jaak Juske korraldab ekskursiooni vanadesse tehasehoonetesse

«Sossimägi on põneva ajalooga paik. Siit kulges omal ajal kiirevooluline Härjapea jõgi, mis pani aluse mitmele keskaegsele vesiveskile. Neist kasvasid omakorda välja Tallinna vanimad vabrikud ja ka hilisema tselluloosivabriku eelkäija,» selgitas Jaak Juske. «Täna on vana tööstusasum taassünni lävel kaasaegse ärikeskusena ning enne veel kui need hooned korda tehakse, on õige aeg meenutada majade värvikat ajalugu.»