«Zero G Tonic» taasloob näitusesaalis maastikukogmust

Kunstnikud Kristel Saan ja Sten Saarits oma tööst: «Kognitiivse keskkonna omastamine on piiratud infotöötluse võimekusega ‒ kontekst on olemas, aga detailid alles renderdavad oma täisväärtuslikku kolmedimensioonilist kohalolu. Toimub paralleelsete narratiivide ja keskkondade põimumine. Taustal ristuvad teineteist mõjutavad ajajooned, mida alles analüüsitakse. Tajutav on sõna tähenduse ja detailsuse hõrendamine ning taasloomine uues keeles, kus kogetav maastik ja selle semiootiline tõlgendus on ühte sulanud. Pigem rõhutatud kontrastid, mille tulemusena harvendab tervik end eelnenud reaalsuse nihkeks. Internetis on null gravitatsiooni. Suhtluskeeleks on kujundid, kuvandlikud mudelid, mida õnnestunud osadeks lahutamise eritelus on võimalik päriselt kogeda. Olukorra vigade analüüs on jätkuv protsess. Järeleaimamine on seda edukam, mida realistlikumaks muutub maastik meie ümber. Hakkame kohale jõudma.»