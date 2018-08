«Imelised 2» on Pixari ja Disney 2004. aasta animafilmi «Imelised» järg, mille keskmes on samanimeline superkangelaste perekond. Esimese filmi sündmuste käigus keelati ühiskondliku surve tõttu seda sorti võimetega isikute tegevus ja lugu keskenduski paljus sellele, kuidas superkangelaste pere «tavalise» eluga kohaneda ei suuda. Viimaks aga sai (mastaapse superpahalase esile kerkides) perekond viimaks jälle oma erilisust maailmale tõestada. Lihtsurelikud olid neile tänulikud ja õhku jäi võimalus, et nüüd väärtustatakse superkangelasi ühiskonnas taas.

Nüüd aga on jõudnud kätte teine film. On see on sama hea kui eelmine? Kuidas mõjub eestikeelne dublaaž? Loe arvustust!