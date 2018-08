Ilmub Jaak Joala venekeelsete lauludega kogumikplaat

21 laulu on salvestatud ajavahemikus 1978 – 1986. Seda peetakse Jaak Joala loometee tippajaks. Siis hakati lauljat Eestis kutsuma «Kremli ööbikuks», sest teda oli näha-kuulda rohkem mujal kui kodumaal.

Plaadi teljeks on Jaak Joala koostöö ansambliga Radar ning nende ühine ülesastumine telefilmis «Teisikud“». Antud kogumikult leiab ka heliloojate nagu Raimonds Paulsi, David Tuhmanovi, Valeri Sevastjanovi, Viktor Reznikovi, Mark Minkovi jt loomingut.

Plaadi koostaja Olavi Pihlamägi sõnul salvestas Jaak Joala vaid väikese osa oma venekeelsest repertuaarist ka eesti keeles. «Kogumikuga jätkame Jaak Joala helikandjate seeriat. See on plaat, mis vaatamata oma vene keeles kõlavatele lauludele, on varustatud ka eestikeelsete tekstidega,» ütles Pihlamägi.