Festivalirindel on rebimine aasta-aastalt tihedam. Head muusikat ja maagilisi paiku on Eestis palju, ainus, mida paratamatult napib, on publik. Tundub, et möödas on aeg, kui lihtsad ja nürid valemid rahva kohaletoomiseks töötasid. Nüüd on selgelt mindud kahte rada – keskendutakse kõvadele nimedele laval või siis on fookus kordumatu elamuse loomisel. Intsikurmu on kahtlematult atmosfäärifestival. Kui külalised saab vastu võtta maagilises muinasjutumetsas, siis võib artistide valikus endale ka julgemaid valikuid lubada, mis põhivoolu keskmises spektris kunagi vastu ei kõlaks.