Tornimuusika algab Inga ja Toomas Lunge kontserdiga

21. augusti esineja Triinu Tauli jaoks on muusika ja hääl teadvuse kandjaks, millelt peegeldub tema sisemaailm. Tauli loomingus on oma koht nii väelauludel kui ka helirännakutel. Nii samastab ta ka oma isikut oma muusikaga: «Minu laul on see, kes ma olen. Elades muutun ja muutub ka laul.»