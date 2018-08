Aphex Twini uue loo video kujutab epileptikutele ohtu

Suurbritannias eetrisse saamisel tuleb artistide materjalil epilepsiatest läbida, et välistada selle fototundlikkus.

Programmi loovjuhi Jason DeMarco väitel saab videot esimest korda näha internetis kohaliku aja järgi täna öösel kell 1:30 (Eesti aja järgi hommikul kell 8:30), kuid mitmed meediakanalid on ütluse kahtluse alla seadnud.

Plaadifirma Warp Records kuulutas eile, et Aphex Twinilt on ilmumas EP «Collapse». Teade tuleb nädal pärast seda kui Aphex Twini logod ilmusid tänavapilti üle maailma, mis tekitasid spekulatsioone artisti uue albumi ilmumise üle. Plaadi ilmumiskuupäev on siiani kinnitamata.