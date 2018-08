«Erilised tavalised eestimaalased» räägib kaheksa naise loo

Näituse korraldaja Iti Pällini sõnul tekkis mõte portreerida Eestis elavaid põneva kultuuritaustaga naisi, arutelust «puhastverd» eestlase üle. «Oma sugupuud teades või uurides tuleb sageli välja, et mingil ajal on alati toimunud rahvuste segunemist. Valisime välja kaheksa naist, kelle lood on väga erinevad, kuid kindlasti samastuvad nendega paljud siin kanda kinnitanud perekonnad,» selgitas Pällin.

«Portreeritavate naiste lood on suuresti tänapäeva maailma lood. Inimesed satuvad elama teise riiki või sünnivad seal väga erinevatel põhjustel. Olgu põhjuseks siis armastus, huvi just selle riiigi vastu või olukord, kus oma kodumaal elamine on sõja tõttu võimatu. Uutes oludes peavad hakkama saama kõik. Teekond, kuidas võõras omaks saab, on alati erinev, kuid äratundmist neis lugudes võib olla paljudele meist,» lisas Pällin.