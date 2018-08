Eesti Rahvusringhääling viib eesti muusika Jaapani televaatajateni

Tegemist on esmakordse mastaapse koostööga Eesti ja Jaapani ringhäälingute vahel, mida on ette valmistatud juba ligi aasta.

NHK muusika-ja teatriprogrammide produtsendi Yasuko Kobayashi sõnul on nad juba mõnda aega otsinud võimalust oma silmaga vaatama tulla, mis maa see selline on, kust on pärit terve perekond tippdirigente ja kus elab ja toimetab Arvo Pärt. «Kuuldused Pärnu muusikafestivalist kui kõrgetasemelisest muusikasündmusest ja siin valitsevast ääretult inspireerivast õhkkonnast levivad maailmas kiiresti. Leidsime, et Eesti Vabariigi juubeliaasta on parim aeg Jaapani publikule sellest lähemalt rääkida,» rääkis Kobayashi.