Kosel kuuleb mahedat muusikat

Festivali peaesinejad on ansamblist Jäääär tuntud artist Jaan Sööt ja ansamblist Põhja Tallinn tuntud laulja Maia Vahtramäe. Tartust tuleb esinema Von Dorpat, keda kuulates on võimalik kogeda sümbioosi eestikeelsetest laulusõnadest ja valge mehe soulist.

Festivalil on avatud mahelaat, põnevad töötoad ja ka lasteala, kus sel aastal on festivali pisematele külastajatele mõeldud oma programm. Igal täistunnil toimuvad lastele erinevad tegevused ja mängud, mis on valminud koostöös Kose Noortekeskusega. Lisaks sellele on festivalil ka Teadusteatri töötoad, kus lapsed saavad koos juhendajatega katseid läbi viia.