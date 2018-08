Eesti muusikud esitati mainekale Gramophone’i auhinnale

«Oleme uhked, et maailma juhtivad muusikakriitikud, kes Gramophone´i auhinna võitjaid otsustavad, on valinud Eesti Filharmoonia Kammerkoori plaadi parimate hulka. See tunnustab meie muusikuid ja annab üldsusele kinnitust, et eesti süvamuusika on maailmatasemel. Usun, et selline märkamine innustab ka noori tulevasi talente ning kinnitab, et pühendumine võib viia muusikamaailma absoluutsesse tippu,» kommenteeris kultuuriminister Indrek Saar.