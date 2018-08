Reedel avatakse Soomaal soohotell

Suvekooli rajaja ja ühe juhi, EKA sisearhitektuuri osakonna professori Hannes Praksi sõnul on teist aastat järjest selgelt näha, et suvekooli korraldab just nimelt sisearhitektuuri osakond. «Aasta tagasi valminud ujuvsauna VALA puhul oli objekti tugevaimaks küljeks just siseruum ning see, kuidas meil õnnestus siseruum välisruumiga põimida - saunatajad saavad VALAs otse lavalt jõevette libiseda. Sel aastal rajasime kuus meetrit kõrge tahuka, väljast võrdlemisi minimalistliku - ent objekti väärtus on selle siseruumis, selles, kuidas ruum on jaotatud. Suvekooli 15 tudengit kavandasid objekti nii, et nad mahuksid sinna kõik ise magama - tegu on iseteenindava soohotelliga, või kui tahta pisut tagasihoidlikum olla, siis soohosteliga. Tegu on kindlasti kõrgeima objektiga, mille sisearhitektuuri osakond on kunagi ehitanud - ent see on tugev nagu sõjalaev, ümber ei lähe,» lubas Praks.