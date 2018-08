Edward von Lõnguse vastu tundis huvi kolm politseiekipaaži

Von Lõnguse teosed jõudsid Viini koostöös Calle Libre rahvusvahelise tänavakunstifestivaliga. «Edward von Lõnguse tööd pakkusid meile suurt huvi, sest need toovad tänavakunsti tegemisse ja vastuvõtmisse interaktiivse mõõtme. Eriti muljetavaldav on see, kuidas tema teosed kasutavad ära tehnoloogiat ja uue meedia võimalusi, samuti on põnev teoste ajalooline taust. Oma mitmekihiliste stencilitega eristub von Lõngus selgelt ja jätab Viini tänavakunstimaastikule oma isikupärase jälje,» ütles Marina Bartoletti, üks festivali korraldajatest.