Tom Cruise on olnud kõigis kuues «Võimatu missiooni» filmis nii näitleja kui ka produtsendi rollis.

Sel nädalal jõuab kinodesse «Võimatu missiooni» pealkirja kandva sarja kuues film ehk «Võimatu missioon: Tagajärjed». Julgen kinnitada, et publik saab märulit ning romantikat täie raha eest ning 56-aastasel Tom Cruise’il on piisavalt võhma, et mõjuda ekraanil usutavalt. Alustame aga algusest.