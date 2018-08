Vaba Akadeemia loeng: Ivo Volt räägib Herculaneumi papüürustest

Klassikaline filoloog Ivo Volt annab avalikus ettekandes ülevaate sellest, mismoodi on vanakreeka- ja ladinakeelne kirjandus antiikajast meieni jõudnud ning ikka veel jõuab.

Esmalt vaadeldakse olulisemaid kultuurilisi ja tehnoloogilisi muudatusi ning «pudelikaelu», mis on mõjutanud antiiktekstide edasikandumist käsikirjalises ümberkirjutustraditsioonis: siia alla kuuluvad kirjutusmaterjali muutumine, huvide teisenemine, kompilatsioonide ja kokkuvõtete vohamine, kaanonite tekkimine, ideoloogilised vastandused jm.

Seejärel keskendutakse teistele viisidele, kuidas antiiktekstid meieni on jõudnud: siin on vaatluse all eelkõige papüürused ja nende eripärad, kaasa arvatud nende säilimise eri viisid ning võimalused seni kättesaamatute, söestunud papüüruserullide virtuaalseks lahtirullimiseks ja dešifreerimiseks kompuutertomograafia abil.