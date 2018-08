Uus mängufilm «Põrgu Jaan» jõuab kinolevisse oktoobri alguses

Filmi tegevus on inspireeritud Põhjasõja-järgsetest süngetest aegadest. Rahvast on aastaid rõhunud sõda, nälg ja katk. Saladusliku põnevusloo peategelane on Jaan (Meelis Rämmeld), kes leitakse teadvusetult mererannalt. Jaan ei mäleta oma minevikku. Ta on võõras niihästi iseendale kui inimestele enda ümber.

Juhuse tahtel asub Jaan elama paruni (Andres Lepik) juurde kohalikku mõisahoonesse, kus mõni aeg tagasi on aset leidnud õõvastav kuritöö. Ajapikku hakkavad ilmnema vihjed salapärase võõra tausta ja varasemate tegude kohta. Mida teha, kui selgub, et sa oled keegi, kes sa olla ei taha?

««Põrgu Jaan» räägib sellest, et me ei tea kunagi päris täpselt, kes me oleme. Juba stsenaariumi kirjutamise algfaasis mõistsin, et «Põrgu Jaan» kätkeb oma olemuses teatavat ambivalentsust – filmis nähtu võib pakkuda vaatajale väga erinevaid tõlgendusvõimalusi,»” ütles režissöör Kaur Kokk. «Seda filmi võiksid vaatama tulla inimesed, keda huvitavad lood, mis kätkevad endas saladusi. Samuti need, kellele pakub huvi filmikunst oma otsingulisemates vormides,» lisas režissöör.

«Mul on hea meel, et EV100 filmiprogrammi raames jõuavad kinodesse väga eripalgelised filmid, mis räägivad meie lugu eri aspektidest. See on suurepärane võimalus uuele jõulisele režissööride põlvkonnale oma debüütfilmidega laiema publiku ette tulemiseks,» ütles Eesti Filmi Instituudi turundusjuht Eda Koppel.

«Põrgu Jaanis» kehastavad keskseid rolle Meelis Rämmeld, Andres Lepik, Pääru Oja, Peeter Volkonski, Adele Taska, Egon Nuter, Villu Kangur ja Anne Türnpu. Filmi stsenarist ja režissöör on Kaur Kokk, operaator on Mart Taniel, kunstnik on Matis Mäesalu ja kostüümikunstnik on Jaanus Vahtra. Filmi produtsent on Katrin Kissa ja tootjafirma Homeless Bob Production.