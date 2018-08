Nädalavahetusel toimub Võru Puhkpillifestival

Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester VOP on asutatud 1965. aastal ja tegutseb Eesti Puhkpillimuusika Ühingu egiidi all, on Eesti puhkpillimuusika metoodiline keskus. Orkestris töötatakse läbi üldlaulupeo repertuaar, Eesti heliloojate uuslooming. Koos käiakse õppelaagrites erinevates linnades, maakondades. Orkestri esimene dirigent oli legendaarne Eesti muusik Helmut Orusaar. Orkestri peadirigent on alates 2013 aastast Bert Langeler /Holland-Eesti/. 2018 suvine õppelaager toimub Võrus. Koolitajaks on kutsutud Raine Ampuja /Soome/. Raine Ambuja /s. 1958/ on lõpetanud Sibeliuse Akadeemia ja Londonis sõjaväemuusika suunitlusega kõrgkooli. Töötas 21 aastat Soome Kaardiväe orkestri kapellmeistrina ja 2009 – 2012 peakapellmeistrina. Jätkab ülemaailmselt tuntud puhkpillidirigendina koolitusi välisriikides.