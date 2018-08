Hiroshima festivalil näidatakse tänavu rekordarv Eesti animafilme

«Tegemist on prestiižse festivaliga, mis toimub juba 1985. aastast ning mida võiks lugeda maailma olulisemate animafestivalide hulka. Tänavu tuleb näitamisele üle 300 animatsiooni, mille hulgas on nii täispikad filmid, teleseriaalid, reklaamklipid kui ka animadokid. Lisaks rõõmustab see, et rahvusvahelisse võistlusprogrammi on seekord mahtunud lausa neli Eesti filmi ning rahvusvahelise žürii töös teeb kaasa Eesti animatsiooni suurkuju Priit Pärn,» lisas Mari-Liis Rebane.