Tänavune Filmilindifestival on pühendatud teekonnafilmidele

Tänavune festival on järjekorras juba kolmas. «Omaaegsest üsna juhuslikult lendu lastud uitmõttest on tänaseks saanud väga ilus traditsioon, publik on võtnud selle veidi unenäolise suvelõpufestivali suurepäraselt vastu,» rääkis üks festivali korraldajatest Kristel Lipand.