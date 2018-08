Akadeemilised ringkonnad ja distsipliinid on leidnud Madonnast tänuväärset ja rikkalikku uurimisobjekti soouuringutest kuni teoloogiani. Madonna kui seksiikoon, popikoon, moeikoon, queer-ikoon, feministlik ikoon, postfeministlik ikoon, ajaloo esimene multimeedia popikoon, isegi kristlik ikoon. Ikoon on see sõna, mis kordub tema puhul ikka ja jälle, nii tihti, et seda on taas kord isegi paha kasutada, aga mis sa teed?

Madonna on kõigi aegade enim plaate müünud naisartist ja koguarvestuses on praegu temast eespool vaid The Beatles, Elvis Presley ja Michael Jackson. Absoluutsed müüdid, inimesed, kelle kohta ei kujutakski ette, et nad on päriselt elanud, vaid pigem kasvanud välja kusagilt kollektiivse alateadvuse edevamatest nurkadest. Madonnat millegipärast kujutad ette justkui pärisinimesena. Vähemalt kohati. Et ta võiks süüa enam-vähem regulaarselt ja isegi magada enam-vähem rahulikult. Hiljuti saabus uudis, et Madonna läheb Portugali elama, kuna tema pojale meeldib väga jalgpall ja ta ise ei salli Donald Trumpi. Ei kujutaks ju ette, et Elvis oleks läinud Portugali elama.