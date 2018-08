Suri soulikuninganna Aretha Franklin

Soulikuningannaks peetud Aretha Franklin suri 76-aastaselt kõhunäärmevähki, ütles tema publitsist. Perekonna teadet vahendanud Gwendolyn Quinn ütles uudisteagentuurile Associated Press, et Franklin suri kell 9.50 Detroidis oma kodus.

«Sügava kurbusega teatame soulikuninganna Aretha Louise Franklini meie seast lahkumisest,» öeldi teates. «See on meie elu üks süngemaid hetki. Me ei suuda leida sõnu meie südames oleva valu väljendamiseks. Kaotasime meie pere matriarhi ja vundamendi.»

Märtsis pidi Aretha kinnitama «Us Weeklyle», et temaga on kõik korras, kui liba-Twitteri konto alt öeldi, et ta suri. «Mul läheb üldiselt hästi, kõik testide tulemused on siiamaani olnud head,» ütles ta. «Ma olen ravimite kõrvalmõjude tõttu kaotanud palju oma kehakaalust, kuid need nii mõjuvadki. Tänan teid kõiki muretsemast.»