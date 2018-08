Narvas hakkab kõlama Detroiti kulda

Dopplereffekti esinemine Narvas on erakordne, kuna duo soostub andma vaid väga valitud live-kontserte. Müstilisest techno-muusika sünnilinnast pärit kollektiiv koosneb kunagisest Underground Resistance ja Drexciya liikmest Gerald Donaldist ning To Nhan Le Thi’st.

Dopplereffekti uuemat loomingut iseloomustab teadushuvi ning -esteetika ja sellega kaasnev külm ning tume tung kaugetesse ja abstraktsetesse paikadesse, kus võib hakata ka hirmus. Dopplereffekti varasel perioodil leidsid nende muusikas elektrilise koha kõiksugu kummalisemat sorti teadlased. Ilma Kraftwerkita poleks Detroiti technot ja võimalik et Dopplereffekt on Detroiti artistidest see kõige kraftwerkilikum.