Hinnatud muusikaajakiri tõstis esile Arvo Pärdi plaadi

Aprillis plaadifirma ECM alt ilmunud album «Arvo Pärt. The Symphonies» on leidnud välismeedias hulgaliselt kajastamist. Pea 60-aastase ajalooga New Yorgis välja antav ajakiri Stereophile on nüüd avaldanud oma septembrikuu plaadi, milleks on valitud album Arvo Pärdi nelja sümfooniaga. See on esimene salvestis, millel on avaldatud koos kõik Pärdi sümfooniad.Need helilooja eri loomeperioodidest pärit orkestriteosed on plaadile jäädvustatud NFMi Wrocławi Filharmooniaorkestri ja Tõnu Kaljuste esituses.