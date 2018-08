Näidatakse filme, kus kõlab Pärdi muusika

22.–24. augustini toimuvad kinos Sõprus juba kaheksandat korda Arvo Pärdi Keskuse filmiõhtud, mis pakuvad vaatamiseks linateoseid, milles kõlab olulisel kohal Arvo Pärdi muusika. Kahe filmi puhul on tegemist Eesti esilinastusega.

«Seekordse kava filmid võiks kokku võtta ühise pealkirjaga «Usu põhjalikkus», sest kõikides filmides on omal kohal usaldamise, uskumise ja kahtluse pingeväli,» ütles filmiõhtute kunstiline juht Kaarel Kuurmaa.

«Usueluga on seotud palju müsteeriume ja seletamatut ning aeg-ajalt võib kõikuma lüüa nii lihtilmaliku kui ka kõrgvaimuliku usuline kindlus, ja mõlemast poolusest kõnelevad tänavuaastased filmid. Teise suure teemana kõnelevad omal kombel kõik kolm filmi katoliku kiriku rollist meie modernses maailmas,» lisas Kuurmaa.

23. augustil linastub möödunud aasta Sundance’i filmifestivalil parima debüütrežissööri auhinna võitnud Maggie Bettsi film «Noviits» («Novitiate», 2017, USA). Ka see film jõuab Eestis suurele ekraanile esimest korda. Film asetub ajaliselt 1960. aastate teise poole Ameerika Ühendriikidesse ning räägib religioonikauges peres kasvanud noore tüdruku usulise ärkamise loo. Selles filmis kõlab samuti palju Arvo Pärdi loomingut ning ära võib tunda teoseid «Sieben Magnificat-Antiphonen», «Lamentate», «My Heart’s in the Highlands» ja «Peegel peeglis».