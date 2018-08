Ansambel U: esineb Prantsusmaal

U: on läbi aegade väliskontsertidel rõhku pannud just siinsete heliloojate tutvustamisele ning nende muusika esitamisele. Esimesel kontsertõhtul kavas olevad Jüri Reinvere, Tatjana Kozlova-Johannese ning Páll Ragnar Pálssoni teosed on kirjutatud ansamblile U:. «Publikuorkester» on interaktiivne kontsert, kus ühes osas saavad kuulajad esitajatega kaasa mängida, teises luua reaal-ajalist partituuri ning kolmandas hääletada ja hinnata kõlavat muusikat. Aktiivseks osalemiseks on vaja süle- või tahvelarvutit või nutitelefoni, minna kohapeal spetsiaalselt tekitatud wifi võrku ning avada etteantud veebileht ja järgida juhtnööre. Kolmest kontserdist viimasel keskendub U: kontseptuaalsele muusikale.