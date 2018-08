Raju reportaaž Weekendist: ühes-kütmine

Weekend on tõesti väga noorte inimeste festival. Ma pean ütlema, et kujutasin eelmiste aastate meediakajastuse põhjal ette, et põhiline külastajaskond on veidi vanem, selline, kel oleks ka raha, et seda nalja endale lubada. Tegelikult oli aga üldine seltskond 17–18-aastased, sekka mõned väikeste tüdrukute kambad – näiteks mu 12-aastane õde koos kahe klassiõega, kes ostsid piletid juba eelmisel aastal.