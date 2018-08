Karikaturist, kelle päästis must huumor

John Callahaniga (Joaquin Phoenix) filmilinal kohtudes adume hetkega mehe alkoholisõltuvuse fataalsust. Saatuslikul ööl kulgeb alkoholist üles köetud Callahan parema peopaiga otsingule, satub aga raskesse liiklusõnnetusse. Diagnoos tekitab ahastust – halvatus määrab mehe ratastooli. Mis jääb, on alkohol. Ehk joonistub meelemürgi halvav mõju kõige ilmekamalt välja just abitus seisundis inimesel. Stseenid, kus muserdatud Callahan ükskõikse, jõhkralt tundetu sotsiaaltöötaja (Tony Greenhand) hoolduse all vireleb ja pudelit nõuab, ilmestavad probleemi sügavust.