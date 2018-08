Eksklusiivne: esimene pilguheit Eesti Oscarifilmile

Film räägib loo 30-aastasest ehitajast Erikust, kelle ukse taha saabub ootamatult endine tüdruksõber teatega, et on sünnitanud nende ühise tütre. Naine ise pole emaduseks valmis ja kui mees last endale ei taha, läheb tüdrukuke lapsendamisele. Võta või jäta! Pikal, keerulisel ja kohati koomilisegi isaks kasvamise teekonnal saab tavalisest eesti mehest igapäevaelu kangelane, Superman, kes oma isaduse eest on valmis küünte ja hammastega võitlema. Filmi peategelast kehastab Reimo Sagor, kellele see on peaosadebüüt.