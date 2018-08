Klassika-Eurovisioonil Edinburghis selgusid finalistid

Kuigi Eestit esindav Tanel-Eiko Novikov esikuuikusse ei jõudnud, pälvis ta oma mänguga nii publiku kui korraldusmeeskonna suure poolehoiu. Eesti delegatsiooni juhi Heidi Pruuli sõnul paistis Tanel-Eiko silma viimistletud mängutehnika ja artistlikkusega. «Taneli üle on põhjust uhke olla ja tema edasisel muusikuteel silm peal hoida, sest tegemist on väga andeka ja sihikindla noore inimesega. Uksed suurde muusikamaailma on talle lahti ja küll me kuuleme temast peagi veel», lisab Pruuli.

Tunnustust Tanel-Eiko mängule jagasid ka žürii liikmed, viidates samas põhjustele, mis hindamistulemust mõnevõrra mõjutasid. Žürii esimees David Watkini sõnul meeldis talle väga Taneli Sibeliuse esitus. «Ta on suurepärane mängija. Aga me oleks väga soovinud näha veidi rohkem mitmekesisust repertuaari osas, » lisas Watkin. Žüriis osalenud Hispaania löökpillimängija Noè Rodrigo Gisbert pidas Taneli mängu silmapaistvaks, ent lootnuks marimba kõrval kuulda veel teisi löökpille.

Konkurssi režiipuldist jälginud BBC muusikaprodutsent Peter Maniura, kellel on Klassika-Eurovisiooni võistlusega pikaajaline suhe, elas Taneli esinemisele südamest kaasa. «Siiani on levinud eelarvamus, et löökpillid ei suuda võistelda tšellode ja viiulitega. Tanel aga pani absoluutselt kõik ennast kuulama. Ta on väga väljendusrikas ja hea keskendumisvõimega muusik. Olen tõesti kurb, et ta finaali ei pääsenud,» kahetses Maniura.