Arvo Pärdi sümfooniad avaldavad välismaa muusikakriitikutele muljet

Graham Rickson kultuuriväljaandest The Arts Desk kirjutab.: «Plaadil kõlava muusika energia on nakkav /.../ Muusika edasipürgimine muudab selle veenvaks, kaval kontrapunktuaalne käekiri ning kaanonite kasutus tõmbavad kuulajad endasse.»

Muusikaajakirja Ludwig van Toronto veergudel tõstab Norman Lebrecht esile Tõnu Kaljuste ja NFMi Wrocławi filharmooniaorkestri hooliva käsitluse Arvo Pärdi sümfooniatest ning häid sõnu jätkub tal ka helilooja jaoks. «On ütlematagi selge, et julged varajased sümfooniad on hilistest muljetavaldavamad. Pärdi ise-õpitud modernism võimaldab tal hoida lääne heliloojatega võrreldes rohkem avatud meelt. Teises sümfoonias mängitab Pärt kuulajat improviseerimisega. Ta on mässaja, valmis hindama igat juhust kuniks see pole totalitaarne,» leiab Lebrecht.