Samas on seis väga halb, sest luule on žanrina Eestis alates omariikluse taastamisest üha enam marginaliseerunud, minetanud oma varasema positsiooni, langenud ühiskondliku kõnekuse ja nähtavuse poolest umbes samale pulgale pisigraafikaga (kui tuua üks suvaline näide). Seoses vabavärsi vohamisega on läinud peaaegu täielikult kaduma luule väljund (pop)muusikasse. «Keskmise» inimese jaoks on luule – olgu ta klassikaline või nüüdisaegne, suurt vahet pole – elitaarne, elukauge ning arusaamatu, ühtaegu igav ja piinlik, ei teagi, kumba rohkem. Enamik potentsiaalseid lugejaid ei suuda täiskasvanuna ületada kooliajal kohustusliku kirjandusega pealesunnitud tutvumisel tekkinud füüsilisi ja psüühilisi traumasid ning eelarvamusi. Tee arvuti ja teleka tagant luule­teksti juurde viib läbi peaaegu läbimatu tihniku.

Seega on luuletajate ja luuletuste ning luule lugejate vahekord Eestis kõvasti paigast ära. Kuni selleni, et ega ei julgekski vist enam kindlalt väita, kumbi on rohkem. Luulet loevad peamiselt luuletajad ise, samuti mõned kirjandusteadlased. Mul on õnnestunud viibida sellisel Poetry Slamil, kus olin enese hinnangul ainuke kuulaja, kes ise üles ei astunud. Ühtlasi olin pikki aastaid vist ainuke kohalikus meediaruumis regulaarselt luulekriitikat avaldav inimene, kes pole ise kirjanik. Mis tõestab, et luule on muutunud Eestis peaaegu täielikult skeene siseasjaks, kusjuures skeene ise on tugevasti killustunud: sõbrad ja põlvkonnakaaslased ostavad, loevad ja kiidavad peamiselt üksteist, tundmata sealjuures suuremat huvi ülejäänute vastu.