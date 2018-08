Arvo Pärdi Keskuse filmiõhtud taas Sõpruses

«Kõikide tänavuste filmide ühiseks teemaks on katoliiklik maailm tänapäeva ühiskonnas ning inimese läbikatsumine usus ja kahtlustes. Usueluga on seotud palju müsteeriume ja seletamatut ning aeg-ajalt võib kõikuma lüüa nii lihtilmaliku kui ka kõrgvaimuliku usuline kindlus ning mõlemast poolusest kõnelevad tänavuaastased filmid,» sõnas Arvo Pärdi Keskuse filmiõhtute kunstiline juht Kaarel Kuurmaa.

23. augustil linastub möödunud aasta Sundance’i filmifestivalil parima debüütrežissööri auhinna võitnud Maggie Bettsi film «Noviits» (Novitiate, 2017, USA). Ka see film jõuab Eestis suurele ekraanile esimest korda. Film asetub ajaliselt 1960. aastate Ameerika Ühendriikidesse ning räägib religioonikauges peres kasvanud noore tüdruku usulise ärkamise loo. Selles filmis kõlab samuti palju Arvo Pärdi loomingut ning ära võib tunda teoseid «Sieben Magnificat-Antiphonen», «Lamentate», «My Heart’s in the Highlands» ja «Peegel peeglis».