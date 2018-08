Täna ja homme mine kinno tasuta!

«Paradiis 89» (Läti)

Film on valminud Läti Vabariik 100 raames ning on režissöör Madara Dišlere esimene täispikk linateos. Ajalooline ning südamlik lugu on pühendatud kõikide aegade lastele, et taaselustada mälestusi perioodist, mis tõi suured muutused ja vabaduse.