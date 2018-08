NUKU teatri äsja alanud hooajal liitub trupiga viis inimest

Teatri kunstiline juht Mirko Rajas ütleb, et algavale hooajale liigub teater vastu ootusärevuse ja mängurõõmuga. «NUKU teatri eesmärk on käia noore ja areneva inimese kõrval, avardades tema tajusid, peegeldades tema maailmatunnetust, aidates tal tundma õppida iseennast ja maailma.

Otsides kontakti noore ja areneva vaatajaga, ei taha me kõrvale jätta ühtki vanusegruppi: noorus ja arenguhimu on eelkõige sisemise eluhoiaku küsimus ja võib iseloomustada nii last, noorukit kui täiskasvanut. Teatri asi on see igas inimeses peituv hoiak üles leida ja seda ka kõnetada.»

Teatri trupp täieneb mitme uue näitleja võrra. Publikule on juba tuttavad Karl Sakrits, kes on töötanud ja lavastanud NUKU muuseumis ning mänginud kaasa lavastustes «Gulliveri reisid» ja «Timm Thaler ehk Müüdud naer»; ning Doris Tislar, kes mängis peaosa möödunud aasta jõululavastuses «Eesti jõulud».

Näitetrupiga liitub ka Mait Joorits, kes lavastas möödunud hooajal publiku lemmiklavastuse auhinna saanud «Pollyanna». Neljas uus trupiliige on kevadel Lavakunstikooli lõpetanud näitleja Laura Kukk. Eelmise hooajaga lõppes koostöö lavastaja Vahur Kelleri ja näitlejate Tarmo Männardi ning Riho Rosbergiga.

Lisaks liitub NUKU loomingulise meeskonnaga dramaturg, kelleks on samuti värske lavakunstikooli vilistlane Priit Põldma, kes tegi teatris kaastööd juba möödunud hooajal, luues «Pollyanna» dramatiseeringu ning olles teatriauhindade gala dramaturg.

Laura Kukk ja Doris Tislar teevad esimesed rollid koosseisuliste näitlejatena 30. septembril esietenduvas A. H. Tammsaare jutustusel põhinevas noortelavastuses «Noored hinged», mille lavastab Mirko Rajas. Lisaks neile kolmele mängivad lavastuses veel Getter Meresmaa, Mart Müürisepp, Mihkel Vendel ja külalisena Sander Roosimägi.

Teater alustab etenduste andmist 24. augustil, mil Viinistu katlamajas mängitakse menukat suvelavastust «Gulliveri reisid». Teatrimajas jätkuvad etendused 1. septembrist, kui mängitakse taas lavastust «Puuhaldjate lugu» (lavastaja Mirko Rajas), kus mängivad Kaisa Selde ning Andres Roosileht.

7. oktoobril täieneb teatri repertuaar kooliealistele mõeldud lavastusega «Vari», mis põhineb Hans Christian Anderseni samanimelisel muinasjutul. Tegemist on varjuteatrilavastusega, mida mängitakse nii eesti kui ka vene keeles. Eestikeelsel etendusel mängib Leino Rei, kes on ka «Varju» lavastaja, venekeelseid etendusi annab Jevgeni Moissejenko.

Hooaja kolmas uuslavastus jõuab publikuni 11. novembril. Franz Kafka «Protsess» on mõeldud gümnaasiuminoortele ja täiskasvanutele ning see lavastus sünnib koostöös TÜ Viljandi kultuuriakadeemiaga. «Protsessi» lavastab Taavi Tõnisson, kunstnik on Annika Aedma. Lavastuses mängib kultuuriakadeemia teatrikunsti 12. lend.

Detsembris etendub Ferdinandi saalis jõululavastus «Elias maa pealt», mille üheks oluliseks teemaks on meid ümbritseva keskkonna hoidmine. Lavastuse autorid on tunnustatud näitekirjanik Piret Jaaks ja lavastaja Helen Rekkor. Ants Lauteri nimelise lavastajapreemia laureaadile Helen Rekkorile, kes nimetab nuku- ja visuaalteatrižanri enda ideaaliks, on see esimeseks lavastajatööks NUKU teatris.

2019. aasta esimene pool toob teatri repertuaari veel kolm uut lavastust. Vaatajateni jõuab Sander Puki lavatõlgendus Jostein Gaarderi noorteromaanist «Apelsinitüdruk» ning Eva Kolditsa ja Anne Türnpu ühistööna sündiv «Dr Seussi maailm» väikelastele. Mait Joorits asub lavastama hinnatud saksa laste- ja noortekirjaniku Michael Ende romaanil põhinevat seikluslugu «Momo», mis esietendub aprilli keskel. Lisaks alustatakse jaanuaris vahepeal pausil olnud lavastuse «Võlupood» (lavastaja Sandra Lange) etenduste andmist.

Rahvusvaheline festival NuQ Treff toimub Tallinna etenduspaikades 23.–26. mail 2019. NuQ Treff toob Eestisse 20 lavastust vähemalt kümnest riigist, hoides kätt pulsil kaasaegsel nuku-, objekti- ja visuaalteatril ning otsides dialoogi puudutava sisu ja vormi, traditsiooni ja uuenduse vahel.

Festivali kunstiline juht Leino Rei ütleb, et festivali täiskasvanute programm annab võimaluse avastada nuku- ja objektiteatrit uue ja huvitava nurga alt.«Noore vaataja teatrina peame ka väga oluliseks lisaväärtust, mida nii-öelda universaalses teatrikeeles mängitud lavastused endas kannavad, arendades lastes teatrilugemise oskust,» kommenteerib Rei festivali lasteprogrammi. Festivali esimesed esinejad avalikustatakse novembris.

NUKU muuseumi uus hooaeg saab meeleoluka avanoodi Kelli Uustani trio KeKuKe kontserdiga 27. septembril. Muuseumikontserdid toimuvad hooaja jooksul kord kuus. Lisaks toimuvad muuseumis igapäevaselt mitmesugused haridusprogrammid, eriekskursioonid, koostööprojektid teiste muuseumidega ning näitused, nende seas suvel avatud «Teatripäeva gala maskid ja kostüümid».