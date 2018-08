Kinodesse jõuab dokumentaalfilm preestrist ja vembumehest Vello Salost

Vello Salo rändas pärast Eestist lahkumist 1944. aastal rändas läbi terve maailma: oli sõdurina Soomes ja aednikuna Roomas, õppis Šveitsis ja Hollandis matemaatikat ja füüsikat ning Itaalias teoloogiat, Saksamaal pühitseti aga preestriks. Nii on ta õpetanud ja töötanud Itaalias, Iisraelis, Iraagis, Jordaanias, Kanadas, Rootsis ja mujalgi. Alates 1993. aastast on Salo tagasi Eestis, katoliku preestriks Pirita kloostris. Inimese vaimuelu tippvorm saabub ikka alles vanemas eas. Nii mõnedki olulised küsimused saavad selgeks, läbi valu ja vaeva, alles päris viimases peatükis. Olgu see rõõmuks ja lohutuseks meile kõigile.

«Vello Salo on ikka rõhutanud, et kuigi kehalt jääme me kõik aastatega nõrgemaks, siis vaimus võime kasvada piiritult. Vaimumaailmas on kõik teistmoodi – mida vanem, seda parem, mida vanem, seda targem. See on ju väga lohutav tõdemus – vaimus saame alati kasvada lõpmatult. Ja siin on isa Vello Salo – preester ja trikster, Eesti erudiit ja vembumees meile suureks eeskujuks. Samas ei lähe asi ka ülemäära roosamannaks, sest elu viimane peatükk toob ikka palju huvitavaid küsimusi - kuidas viimsel tunnil mitte kaotada oma usku. Isegi näiteks kui oled juhtumisi preester. Ja kuidas meie, kõik teised inimesed, siin maailmas saame oma isikliku surmaga hakkama,» räägib filmi peategelase kohta režissöör Jaan Tootsen.