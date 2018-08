Eestis avati esimene süsteemne improteatriõpe

Ruutu10 improõpe on väljatöötatud samm-sammuline õpe, mis annab uusi kogemusi, teadmisi ja oskusi, et edukamalt esineda, improviseerida ja suhelda. «Improõpe annab võimaluse vabastada oma loomingulised ideed, tehes seda toetavas ja sõbralikus keskkonnas. Õpe sobib nii inimestele, kes soovivad arendada enda eneseväljendusoskust ja esinemisjulgust, kui ka inimestele, kellel on soov saada osavamaks näitlejaks,» sõnas üks mooduli juhendajatest Martin Junna.

Õppesse on võimalik registreerida läbi kodulehekülje: www.ruutu10.ee/esimenekursus. Lisaks toimuvad näidistunnid Tallinnas 10. septembril ning Tartus 13. septembril, kus avaneb võimalus näha, milline õpe on.

Ruutu10 on improteater, mille eesmärgiks on arendada improkomöödia kvaliteeti Eestis. Improteater on teatrivorm, mille etendus sünnib kohapeal, saades inspiratsiooni publikult. Ruutu10 näitlejad on õppinud improkomöödiat Chicagos, Londonis, Barcelonas, Kopenhaagenis ja Tamperes oma ala parimate juhendajate käe all.